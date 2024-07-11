Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), lisanssız yenilenebilir enerji projelerindeki bağlantı kapasite sorununa yönelik TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve EPDK-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bir çözüm önerisi sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden GENSED, sektördeki sorunların çözümü için aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Son dönemdeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, lisansız yenilebilir enerji projelerindeki bağlantı kapasitesi sorununa yönelik buldukları önemli çözüm önerisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sınırda karbon düzenlemesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği dönüşümün, ülkemiz sanayicilerini ve işletmelerini doğrudan etkilediğini söyleyerek açıklamalarına başlayan Hakan Erkan, şu ifadelere yer verdi: “Sanayiciler ve işletmeler, sınırda karbon vergisinden etkilenmeden ihracatlarına devam edebilmek, elektrik tüketim maliyetlerini azaltmak, uluslararası alanda daha rekabetçi fiyatlar ile ülkemize ihracat geliri kazandırmak ve gelebilecek olan enerji zamlarından etkilenmemek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmektedir. Bu bağlamda, maliyeti en düşük yenilenebilir enerji kaynağı olarak öne çıkan güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgi artmaktadır. Ancak, bu yatırımlara yönelme trafolardaki bağlantı kapasite yetersizliği nedeni ile sınırlı sayıda gerçekleşmektedir. Bu sorunun hem şebeke işletmecisi hem de yatırımcılar açısından ortak bir yapıda çözümlenmesi, güneş enerjisi sektörünün geleceği için büyük önem taşımaktadır."

LİSANSSIZLARDA KAPASİTE SORUNU ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BAĞLANTI ŞEKLİ 5.1.J

Kapasite sorununa dikkat çeken Hakan Erkan şöyle devam etti: “TEİAŞ'ın yayınladığı trafo merkezli bağlantı kapasite bilgilerine göre, sanayicilerimizin ve işletmelerimizin tüketimlerini karşılamak için 5.1.h kapsamında üretim santrali kurmaları için yeterli kapasite bulunmamaktadır. Bu durumda, lisanssız üretim santrali kurulum isteklerinin çözümü için yeni bir bağlantı şekline acil ihtiyaç duyulmaktadır. Sıfır Geri Besleme (Zero Feed-In) sistemlerinin ülkemizde de uygulanmasıyla üretilen enerjinin yerinde tüketilmesi, bataryalarda depolanması ve fazla enerjinin şebekeye basılmaması sağlanarak trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeden yenilenebilir enerji yatırımları yapılabilecektir.

GENSED olarak, tüketimi olan tesislerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine yeni bir bağlantı şekli eklenmesini öneriyoruz. 5.1.j adını verdiğimiz öneri, ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan (mahsuplaşmaya tabi olmayan), kurulu gücü sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine yönelik.”

“BU ÇÖZÜM YOLU, ÜLKEMİZİN KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASINA DA KATKI SAĞLAYACAKTIR” Bu çözüm yöntemine ilişkin detaylara da yer veren Hakan Erkan ifadelerini şöyle sürdürdü: “Bağlantı şeklinin sağlıklı işlemesi için ilgili yönetmeliklerde; yatırımcılardan şebekeye enerji basılmaması konusunda taahhütname alınması, şebeke kapasite değerlendirmesine tabi olmaması, mahsuplaşma yapmayan lisanssız üretim tesislerinde elektrik depolama tesislerinin kurulabilmesi, şebekeye enerji basılmaması konusunda ilgili ilave cihaz ve ekipmanların kurulması, şebekeye enerji basılması durumundaki cezai şartlar ve mahsuplaşmaya tabii olmamasıyla ilgili düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır. Trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyen lisanssız projelerin önünün açılmasının, sanayicilere, ihracat yapan firmalara ve güneş enerjisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara yarar sağlayacağına ve ülkemizin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunacağına inanıyoruz.”