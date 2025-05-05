İstanbul’da yabancı uyruklu hastaların, kendilerinin de haberi olmadan başka aile hekimliklerine kaydırıldığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ayın 25’inden sonra gerçekleşen bu kaydırmanın, hekim ve ebelerin aylık performans hedeflerini zorladığını ve maaşlarından yüksek kesinti yapılmasına neden olduğunu öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da Nisan ayının sonunda hasta sayısı yüksek aile hekimliği birimlerinde kimlik numaraları 99 ile başlayan göçmen, yabancı uyruklu, ağırlıklı Suriye kökenli hastalar kendilerinin de haberi olmadan nüfusu daha düşük yoğunluklu aile hekimliklerine kaydırıldı. Bakanlık söz konusu işlemle ilgili aile hekimi ve aile sağlığı ebe hemşirelerine de hiçbir bilgi vermedi. Normal şartlarda ayın 25’inden sonra müdürlüğün veya bakanlığın hasta ataması yapmaması gerektiği halde gerçekleşen bu kaydırma işlemi, aile hekimlerinin iş yükünün bir anda artmasına ve hak edişlerini alabilmesi için gerçekleştirecekleri aylık performanslarının olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Bu konuya tepki gösteren Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi masa başından yürütülen ve tamamen bir beceriksizliğin ürünü olan bu işlemin her iki tarafı da mağdur ettiğine dikkat çekti. Dr. Ahmet Mehlepçi, zamanında yapılmayan hak edişten çok büyük para kesintilerine maruz kalındığını söyledi.

Bu ‘atama’dan ne hastanın ne aile hekiminin veya aile sağlığı hemşiresinin haberi olmadığını ifade eden Dr. Ahmet Mehlepçi, “Anne 99’la başlayan geçici vatandaş olduğu için daha düşük nüfuslu bazen yan birime bazen başka bir semtte aile hekimine bazen apayrı bir ilçede aile hekimine bazen de göçmen Polikliniği‘ne atanıyor. Baba ve çocuklar aynı yerde kalıyor ama anne apayrı bir yere atanmış hani 2025 aile yılı olacaktı?” sorusunu yöneltti.

Müdürlüğün mevcudu yüksek aile hekimliklerini Google Maps’te bakarak, hiçbir planlama yapmadan nüfus azaltması yapmaya çalıştığını ifade eden Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bu uygulama ile hem aile sağlığı merkezinde çalışan hekim ebe hemşireye iş yükü getiriyor hem de insanların aile bütünlüğünü bozuyor” diye konuştu.