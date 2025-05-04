Zafer Partisi, İstanbul Gençlik Kolları’nın sorumsuz paylaşımına tepki göstererek iç denetim başlatıldığı açıklandı. Zafer Partisi ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınadı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi, kurumsal disiplin ve sorumlu iletişim ilkelerine vurgu yaparak, İstanbul Gençlik Kolları’nın sosyal medya paylaşımlarını eleştirdi.

Paylaşımların, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sonrası Anzak annelerine hitaben söylediği, “Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler” sözündeki duyarlılığa ve Türk töresine aykırı olduğu belirtildi.

Partiden yapılan resmi açıklamada, söz konusu sorumsuz davranış dolayısıyla iç denetim sürecini başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Zafer Partisi, ciddiyetle yürütülen siyasal mücadeleyi bireysel tutumlarla gölgeletmeyecektir. Sorumluluk, sözün, susmanın ve zamanlamanın hesabını verebilmektir” denildi.

Öte yandan Türkiye’de sokak diliyle ve tahriklerle kaos yaratma çabalarına karşı olduklarını vurgulayan Zafer Partisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı provokasyon olarak nitelendirip sert şekilde kınadı. Zafer Partisi, disiplin ve siyasi ciddiyetten taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NCA RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025