Gölcük Belediyespor pehlivanları, Antalya’da düzenlenen Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde 1 şampiyonluk, 2 de 3.’lük derecesi kazandılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi güreşçileri, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Katıldıkları tüm yağlı güreşlerde büyük başarılar kazanan pehlivanlar, son olarak Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde boy gösterdiler. Fethiye’de birbirinden zorlu rakipleri ile mücadele eden pehlivanlardan başaltında Hüseyin Soğukoğlu şampiyon, Abdülrefik Öner ise 3. oldu. Başpehlivanlık’ta bel bağlayan Yıldıray Akın ise 3. Olarak yağlı güreşlerde büyük başarı elde etti.

Fethiye’den başarılı sonuçlar kazanan pehlivanları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, güreşçilere başarılar diledi.