Bunlar da ilginizi çekebilir

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde karasukabaklar kırsal mahallesi civarında 10 AGJ 540 plakalı otomobil ile 34 PN 1400 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucunda 34 PN 1400 plakalı araç sürücüsü İlker Çil (40). kaza yerinde hayatını kaybetti. 10 AGJ 540 plakalı aracın sürücüsü Raşit Güven (60). yaralanarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bandırma’da otoyolda su birikintisi zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma’da otoyolda su birikintisi zincirleme kazaya neden oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.