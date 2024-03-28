Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.