Azı karar çoğu zarar olan su tüketimi konusunda Ramazan ayında da özenli olmakta fayda var. Günlük 2 litre su içilmesi gerektiğini bu nedenle özellikle sahurda sıvı almaya dikkat edilmesi gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, 22 Mart Dünya Su Günü dolayıısyla, böbrek, kalp sorunları olan hastaların günde 2 litre sıvı almalarının problem oluşturabileceği, o nedenle içtikleri suyu idrarla atamazlarsa vücutlarında sıvı birikimi olabileceği ve almaları gereken sıvı miktarını doktorları ile konuşmaları gerektiğini söyledi.

Erişkinlerin çoğunda alması gereken su miktarı günde yaklaşık 2 litre olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin Akpolat, "Günlük 2 litre su ihtiyacının illa sudan sağlanması şart değildir. Kahve, çay, yoğurt ile alınan sıvı da uygundur. Burada önemli olan alınan sıvının tuz, şeker gibi zararlı maddeleri içermemesidir. Böbrek, kalp sorunları olan hastaların günde 2 litre sıvı almaları problem yaratabilir, içtikleri suyu idrarla atamazlarsa vücutlarında sıvı birikimi olabilir, almaları gereken sıvı miktarını doktorları ile konuşmaları gerekir" dedi.

Ramazan ayında susuz kalmamaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Akpolat, "Susuz kalmak iftara doğru enerjimizi düşürür, bu nedenle sahurda sıvı almaya dikkat etmek gerekir. İftarda su içmek de fazla yemeği frenleyebilir. Ev dışında tuvalete gitmemek için az su içmek veya idrarı tutmak ileriki yaşlarda idrar yapma ile ilgili sorunlara neden olabilir. Suyun temiz olması yeterlidir, alkali olmasının ilave bir faydası yoktur. Günde 2 litreden fazla sıvı almanın çoğu kez bir zararı yoktur ama günde 6-7 litre alarak abartmamak gerekir" diye konuştu.

Eğer özel bir durum yoksa gece yatmadan önce su içmek veya gece kalkınca su içmenin doğru olmadığını belirten Akpolat, "Unutmayalım sağlıklı uyku da su içmek kadar önemlidir. Ağır böbrek hastalığı olanları unutmamak gerekir. Çoğunun belki de en büyük hayali kana kana su içmektir. Bu nedenle sağlığımızın kıymetini bilelim, suyun en sağlıklı içecek olduğunu hiç akıldan çıkarmayalım" dedi.