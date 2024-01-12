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AK Parti Gürsu Belediye Başkan Aday Adayı Halit Şefikoğlu, Gürsu ilçesindeki 35’lik yol üzerinde düzenlediği kampanyasını özel bir etkinlikle zenginleştirdi. Öncelikle esnafı ve ardından yolun kenarından geçen vatandaşları ziyaret eden Şefikoğlu, ellerinde bayraklarla karşıladığı herkesi milli birlik ve beraberlik ruhuyla buluşturdu.Mora Dergisi (BURSA İGFA)

Bayrak dağıtımı sırasında Gürsu sokakları renkli bir atmosferle doldu. Esnafın ve vatandaşların coşkulu katılımıyla birlikte bayraklar, Gürsu’nun 35’lik yolunda unutulmaz anlara tanıklık etti. Şefikoğlu’nun bu özel girişimi sadece bayrak hediye etmekle kalmayıp, aynı zamanda Gürsu’nun ticari ve sosyal dokusunu bir araya getirerek dayanışma ve milli gururun simgesi haline geldi.

“Bayrak Sevdası Gönüldendir” mottosuyla düzenlenen etkinlik, Gürsu halkı arasında olumlu bir enerji yaratırken, aynı zamanda topluluk içinde milli birlik duygusunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendi. Halit Şefikoğlu’nun bu anlamlı bayrak dağıtımı, Gürsu’nun sosyal bağlarını güçlendirerek, birlikte yaşama kültürünü destekledi ve unutulmaz bir kampanya deneyimi sundu./