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Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Fırlatma töreni, İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilebilecekANKARA (İGFA) - Türkiye uzay serüveninde kritik adımı atıyor. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.

Nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok kentte meydanlardan izlenecek.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak Cuma günü saat 13.15'te gerçekleşecek.

Bu adımla birlikte Türkiye Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

TÜBİTAK: O İŞ BİZDE!

Öte yandan tarihi ana tanıklık etmek isteyen herkese sosyal medya hesabından "O iş bizde!" diyerek paylaşımda bulunan TÜBİTAK ise Millî Uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay serüvenine ilişkin fırlatma töreni; Ankara Kızılay Meydanı ve İstanbul Taksim Meydanı'nda kurulan planetaryumlarda, Aksaray, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya ve Trabzon illerinde bulunan bilim merkezlerinde canlı olarak takip edilebileceğini duyurdu.