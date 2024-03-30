İzmir'in incisi Güzelbahçe, 28 Mart Cumartesi akşamı Karadeniz müziğinin güçlü sesi Niyazi Koyuncu'ya ev sahipliği yaptı. Karadeniz rüzgârını Ege'nin sıcak kıyılarına taşıyan sanatçı, verdiği konserle büyük ilgi topladı ve dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Karadeniz müziğinin sevien ismi Niyazi Koyuncu, enerjisi ve samimi sahne performansıyla izleyenleri mest etti. Kendine has yorumuyla Karadeniz müziğinin sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, aynı zamanda kendi albümlerinden seçme eserlerle de repertuvarını zenginleştirdi.

Koyuncu’yu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı adayı Mustafa Günay, "Niyazi Koyuncu gibi değerli bir sanatçıyı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bir görüşmemizle Londra’dan çıkıp geldi. Destekleri için teşekkür ediyorum. Müziğiyle gönüllerde köprüler kuran Koyuncu, Ege ile Karadeniz'i bir kez daha gönüllerde birleştirdi. Böylesine özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha göstermiş olduk. Sevgili Güzelbahçeliler sizlerde iyi ki varsınız. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak bu güzel gecede mutluluğumuza ortak oldunuz. Artık son 1 gün. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Oylarımızı kullanacağız ve oy kullanmayan, kullanmayacak olan varsa onları ikna edip sandığa gitmesini sağlayacağız. En demokratik olan oy kullanma hakkımız yerine getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Günay’ın konuşmasının ardından Niyazi Koyuncu’ya çiçek taktim edildi ve ardından İzmir Marşı ile konser son buldu.