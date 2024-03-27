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Bilecik - Bozüyük karayoluna dökülen kumlar, trafikte tehlikeye sebep oldu.

D650 Karayolunda Bilecik’ten Bozüyük ilçesine seyir halindeki 34 JD 3983 plakalı hafriyat taşıyan kamyon, kasa kapağı açık kalması nedeniyle araçta yüklü olan kumlar yola döküldü.

Bilecik Bozüyük'e seyir halindeki kasası açık unutulan hafriyat yükü kamyondaki kumlar yola saçılırken görüntülendi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İstanbul, Antalya D650 Karayolunda bir kamyonun kasasından dökülen hafriyat ve kumlar aynı istikamette seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı.

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