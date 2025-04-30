İstanbul’un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda dünyaca ünlü ve yerli sanatçıları ağırlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - 5 Mayıs’ta kapılarını açacak olan Harbiye, bu yıl da unutulmaz anlara ve etkileyici performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2025 yılında dünya çapında tanınan sanatçılarla zenginleşen bir sezon için geri sayıma başladı. Mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanan Harbiye, dev prodüksiyonlar ve birbirinden özel performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vadediyor.

İstanbul’un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, her yaz binlerce müzikseveri eşsiz bir atmosferde bir araya getiriyor. Geçmişin köklü mirasını geleceğe taşıyan vizyonuyla dikkat çeken bu tarihi sahne, yenilenen teknik altyapısı, artırılan kapasitesi ve modernleşen fiziki koşullarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

2025 yaz sezonu boyunca sahnesinde hem Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına hem de uluslararası yıldızlara ev sahipliği yapacak olan Harbiye, İstanbul’un kültür sanat takvimine yine yön verecek.

Biletler Passo, Biletix ve Biletinial’da satışa sunuldu.

ETKİNLİK PROGRAMI:

5 Mayıs 2025 | Redd Senfoni

6 Mayıs 2025 | Bülent Ortaçgil

10 – 15 Mayıs 2025 | Gülşen

11 – 22 Mayıs 2025 | Yıldız Tilbe

12 Mayıs 2025 | Derya Bedavacı

13 – 23 Mayıs 2025 | Teoman

14 – 16 Mayıs 2025 | Gökyüzü Herkesindir

17 Mayıs 2025 | Ayta Sözeri

18 Mayıs 2025 | Hande Yener

21 Mayıs 2025 | Sıla

26 Mayıs 2025 | Buika x Kibariye

27 Mayıs 2025 | Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu

29 Mayıs 2025 | Barcelona Gipsy Balkan Orchestra & Candan Erçetin

30 Mayıs 2025 | Gipsy Kings feat Tonino Baliardo