Nilüfer Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret tescili alan Hasanağa enginarında hasat bereketi devam ediyor. Hasanağa’da enginar üreticileriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çiftçilere kooperatifleşme çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hasanağa Mahallesi’nde enginar hasadı yapan üreticileri tarlada ziyaret ederek bereketli bir sezon diledi.

Üreticilerin hasat sezonunun sonuna geldiklerini enginardan bu yıl da iyi verim aldıklarını öğrenen Başkan Şadi Özdemir, gelecek yıl enginar üretim alanını artırmalarını istedi. Şadi Özdemir “Hasanağa’da enginar üretimini bin dönüme çıkarın biz de size daha çok destek verelim” dedi.

Üreticiye destek konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, üreticilerin bir kooperatif kurması durumunda, belediye olarak ürünlerini satın alabileceklerini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, “Siz de sağlıklı üretim yapacak ve ürünlerinizi bu kooperatife teslim edeceksiniz. Belediye olarak ziraat mühendisliği desteği sağlamaya hazırız. Bilimsel yöntem ve analizlerle tarım ürünlerimizden aldığımız verimi artıracak planlamalar yapacağız” dedi.

Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin girişimleriyle 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan Hasanağa enginarının marka değerini artıracak ve mutfağını tanıtacak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarının da altını çizdi.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN TARIM ALANI VURGUSU

Sanayileşmeyle gelen göç ve plansız yapılaşma nedeniyle tarım alanlarının kaybedildiğine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in 22 kırsal mahallesi ile çok verimli topraklara sahip olduğunu vurguladı. “Sanayi kurmak için birçok yer var. Türkiye’nin yarısına sanayi kurabilirsiniz ama bu toprakları ve bu ürünleri bulamazsınız” diyen Özdemir, tarım alanlarının korunmasının önemine değindi.