Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi’nin bu yılki ilk Avrupa durağı olan Budapeşte’de 25 hat eseri sanatseverlerle buluştuİSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı, Macaristan ile Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü olması nedeniyle Türkiye – Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanıyor. 100. yıl için 100 kültür etkinliğinin gerçekleştirilmesi planlanan yılda, Albayrak Grubu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği çerçevesinde Budapeşte’de hat sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan sergiye ilgi yoğun oldu.

TİKA’nın katkılarıyla Budapeşte’de gerçekleşen serginin açılışına; Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Katar ve Pakistan Macaristan Büyükelçileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Macaristan Temsilcisi, TİKA Macaristan Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer katılım gösterdi.

Açılışta sanatseverlerin beğenisine sunulan 25 eser, Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu’nun güzide örneklerinden oluşurken, serginin 15 Mayıs'a kadar Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlere açık olacağı duyuruldu.