Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Büyükşehir'de yetkili sendika olan Türk Yerel Hizmet-Sen Hatay Şube Başkanı ve Zabıta Amiri Mehmet Kesriklioğlu’nun, belediye personelinin hakları ile ilgili sorusunu yanıtladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024 tarihinde süresi bitecek olan sosyal denge tazminatı sözleşmesini seçimden sonra yeniden imzalanacağını duyurdu.

“Biz bu güne kadar hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmemeye gayret ettik, bundan sonra da ezdirmeyiz, yanlarındayız” diyen Başkan Savaş, sosyal denge sözleşmesini her zaman yetkili sendika temsilcileri ile de istişare ederek yaptıklarını dile getirdi.

"SPEKÜLASYONLARA ALDANMAYIN"

“İnşallah 1 Nisan’da aynı sözleşmeyi hep birlikte yapacağız" diyen Savaş, "Hiçbir arkadaşımız bu konuda rahatsız olmasın, stres yapmasın, müsterih olsunlar. Bugüne kadarki yol arkadaşlığımız 31 Mart’tan sonra da devam edecek. Biz onların yanında olmaya gayret edeceğiz, hiç kimsenin bu konuda şüphesi olmasın. Bazı siyasi spekülatörlerin söylemlerine aldanmasınlar. Biz bir aileyiz, aile olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.