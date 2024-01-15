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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesi üzerine Başkan Savaş’a destek açıklamaları devam ediyor.HATAY (İGFA) - CHP'nin yaptırdığı anketler sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterdiği Başkan Savaş’a bir destek açıklaması da Samandağlı muhtarlardan ve Samandağ Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Cebburoğlu’ndan geldi.

Samandağ mahalle muhtarlarının bir araya geldiği toplantı sonrası basın açıklaması yapan Samandağ Muhtarlar Derneği Başkanı Cebburoğlu, “Bizler, Samandağ ilçesi mahalle muhtarları olarak CHP’nin belirlemiş olduğu HBB Başkan Adayı Sayın Lütfü Savaş’a desteklerimizi beyan ederiz. Mahallelerimize bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı memnuniyetlerimizi belirtir ve yapacağı hizmetler için de şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.” dedi.

Yerel seçimlere çok az bir zamanın kaldığını da hatırlatan Cebburoğlu, tüm muhtarların da destekleriyle Başkan Savaş’la birlikte çalışacaklarını ifade etti.