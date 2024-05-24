Edirne İl Jandarma Komutanlığı Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda 40 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de ekipler, H.K. isimli şahsın kullandığı araca durdurdu ve arama yaptı.
Aramada, satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, H.K. hakkında uyuşturucu madde imal veya ticaretini yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.