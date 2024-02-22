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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Ziyarette Bakan Şimşek’e, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları ve beraberindeki kalabalık heyet eşlik etti.

Bakan Şimşek, Fuaye Alanı’nda dünya jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi ilgiyle inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, dünyanın jeolojik tarihine Kayseri'den ışık tuttuklarını belirterek, bilim insanlarının “Choerolophodon” diye belirlediği ve “Fillerin Atası” olarak nitelenen 7.5 milyon yıl öncesine ait bozulmamış fosilin, dünyadaki ilk ve tek örnek olarak dikkat çektiğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Şimşek’e kentte yapılan ve yapılacak olan hizmetler ve yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Büyükkılıç, “Şehrimizde ağırlamaktan onur duyduğumuz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e hoş geldiniz diyorum. Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Dayanışma içerisinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri’nin önemine işaret eden Bakan Şimşek ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.