Sivas Belediyesi tarafından Eski Numune Hastanesi yerine kazandırılan 'Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmalar hakkında bilgi alarak eksiklerin kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.



Proje kapsamında inşa edilen yapıların kullanımı konusunda yeni bir planlama yapılacağını belirten Başkan Uzun, alanın Sivas halkı tarafından en verimli şekilde kullanmasını amaçladıklarını ifade ederek 250 araçlık kapalı otoparkın da kısa sürede faaliyete geçirileceğini kaydetti.

Başkan Uzun, “Millet bahçesindeki eksikleri yakın zamanda tamamlayarak genç-yaşlı her kesimden vatandaşımızın aktif olarak faydalanacağı alanlar oluşturacağız” dedi.

Başkan Uzun’a gezi ve incelemelerinde Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan ve Erhan Acar ile ilgili birim müdürleri de eşlik etti.