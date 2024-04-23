Nevşehir’i Türkiye’nin en temiz şehri yapmak ve temizlik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla başlatılan temizlik seferberliği sürüyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden itibaren gelecek kuşaklara daha yeşil ve temiz bir kent bırakmak için kolları sıvayan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğündeki Nevşehir Belediyesi şehrin tüm mahallelerini pırıl pırıl yapıyor. Bu kapsamda, daha önce Esentepe Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Bekdik Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesinde yoğun bir mesai geçiren belediye ekipleri haftanın ilk günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeydi.

Sabah erken saatlerde mahallede toplanan yüzlerce belediye personeli, burada gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile birlikte park ve yeşil alanlarda budama, ilaçlama ve peyzaj, yaya kaldırımları ve yollarda ise bakım ve onarım çalışması yaptı.