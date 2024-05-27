Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin açıkladığı güven endeksi verilerine göre hizmet sektörü aynı kalırken, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azalış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mayıs ayına ilişkin "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri"ni kamuoyuyla paylaştı.

Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.