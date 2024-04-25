Hakimler ve Savcılar Kurulu, 6 ildeki idare mahkemelerinin bölge derecelerini yeniden belirlerken, Muğla'ya bağlı Seydikemer Adliyesi'nin de bölge derecesi belli oldu.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği gereğince idari yargı teşkilatlarından bazı mahkemelerin bölge derecesini yeniden belirledi.

Adalet Bakanlığı'nın oluru ile kurulan Ağrı, Bingöl ve Kırklareli İdare Mahkemelerinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak bölge derecelerinin belirlenmesi hususu Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca görüşüldü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı teşkilatı olarak;

Giresun İdare Mahkemesi'nin bölge derecesinin 2,

Kars İdare Mahkemesi'nin bölge derecesinin 3,

Osmaniye İdare Mahkemesi'nin bölge derecesinin 2

Ağrı İdare Mahkemesi'nin bölge derecesinin 3,

Bingöl İdare Mahkemesi'nin bölge derecesinin 3,

Kırklareli İdare Mahkemesi'nin bölge derecesinin 2,

belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararına göre Seydikemer Adliyesi'nin bölge derecesinin de 3 olması kararlaştırıldı.