Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin yaptığı yazılı açıklama ile hububat alım fiyatına tepki gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜİK rakamlarına göre enflasyonunMayıs ayında yüzde 75’i aştığı açıklanmışken buğday alım fiyatının yaklaşık olarak yüzde 19 artmasının şaşkınlıkla karşılandığını ifade eden SP Edirne İl Başkanı Sinan Tekin yazılı bir açıklama yayınladı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin yaptığı açıklama şöyle;“Üreticilerimiz üreterek kaybetmiştir, milletimiz kaybetmiştir. Açıklanan rakamlar çiftçiye üretmeyin demektir. Böyle olursa çiftçilik biter.Hükümetin açıkladığı rakamlar zarar ettirir. Bu yanlıştan derhal vazgeçilmelidir. Mazot, gübre, elektrik vb birçok girdi kalemine 0'ü aşan zamlar yapılırken, alım fiyatlarına sadece 'luk bir zam yapılması kabul edilemez.Tarım meselesi Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir.Her türlü sıkıntının üstesinden bir şekilde gelinebilir ama tarımda ve hayvancılıkta meydana gelen üretim tüketim dengesinin bozulmasının üstesinden gelmek kolay değildir.Bu durum ülkemizi dışa bağımlı bir hale getirir.”