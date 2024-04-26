Yasa dışı yollarla geçmeye sınırı çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. ANKARA (İGFA) - Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.