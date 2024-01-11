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Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada 132 şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

SURİYE’DE 35 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Suriye’de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğine dikkati çekilirken, "Nitekim son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece; 1 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533’e, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 1.564’e ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği kaydedildi.

HUDUTLARDA 132 ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahsın yakalandığını duyuran Bakanlık, bilgilendirme toplantısında, "Yakalanan şahıslardan 1’i PKK/YPG terör örgütü mensubudur. 2 bin 843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 585 olmuştur" ifadelerini kullandı.