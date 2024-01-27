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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabında gerçekleştirilen test sürüşüne tanıklık etti.İSTANBUL (İGFA) - “5 yıldan daha az bir sürede, neredeyse 66 kilometrelik bir metroyu bitirerek, insanlarımızın hizmetine açmış olduk” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bunlar hep hesap, kitap ve planlamayla, aksaklık olmadan bitirilebilir işler. Bu işi hafife alanlar var. Hafife alan insanlar, bu işi ne yazık ki durmuş 10 metro hattına dönüştürdüler. Biz, bu işi ciddiye alıyoruz. Ciddi işi, ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir.

O bakımdan biz, hava atmıyoruz; metro yapıyoruz. Ya da havaya sıkmıyoruz; metro yapıyoruz. Bir de biz, bize fazla oy verene değil, İstanbul halkına metro yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. İnşallah İstanbul'un altında metrolarla beraber, raylarla döşe döşediğimiz demir yollarıyla beraber, yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Mart ayında, bu hattımız ile birlikte iki metro hattı açılışımız olacak. Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy olmak üzere, üç ilçemizin de kıymetli insanları için burada insanlarımızı metro yolculuğuyla buluşturacağız. Önemli bir hat. Bazen hep diyorlar ya ‘Metroyu biz başlattık!’ Ortada bir ihale ve yüzde 3-4 seviyesinde bir ilerleme… Bunun anlaması da ihaleyi almış bir firma ve ihaleyi alan firmanın şantiyeye yerleşmesi anlamına geliyor. Biz devraldığımızda, mevcut durum bu. Ve bu durumdan bugüne gelinmesindeki süreç şöyle işliyor: Görevi alır almaz, sadece 4 ayda, bu metro hattına gerekli finansmanın ilk boyutunu hazırlayarak işe başladık. 2019’un sonunda, yani 2020’nin başında, buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk ve bugün şükürler olsun, 4. yılına geldiğimizde büyük bir bölümünü de vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. 5’nci yılda da tamamını açmış olacağız. Sultanbeyli dahil, sadece bir yıl içerisinde ki, ciddi bir yolculuk kapasitesine sahip bu hattımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız.”