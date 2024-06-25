Küresel çapta, sektör ayırt etmeksizin şirketlere, mükemmel iş yerleri inşa etme konusunda danışmanlık hizmeti sunan Great Place to Work Enstitüsü, bu yıl IC Holding ve 13 grup şirketini ödüllendirdi. Toplamda 14 “Great Place To Work” Sertifikası kazanan IC Grubu bu ödül ile en iyi işverenler listesinde yerini almış oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışan deneyimi ve şirket kültürü üzerine küresel otorite olarak bilinen ve şirketlerin çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini ölçen Great Place to Work Enstitüsü, IC Holding ve Grup Şirketlerine14 adet “Great Place To Work” sertifkası verdi. Bu sertifikasyon, 55 yıldır çalışanlarına ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunan IC Holding ve Grup Şirketleri’nin sektörlerindeki üstün performanslarını ve çalışanlarına sağladıkları kaliteli iş ortamını onaylamış oldu.

KURUM KÜLTÜRÜNE VERİLEN ÖNEMİN KANITI

Şirketlerin insanı merkeze alarak, güven, saygı ve yetkinlik unsurlarını temel almasının bir sonucu olarak değerlendirildiği çalışma ile IC Holding, çalışan deneyimlerinden ve ekip içi uyumundan faydalanarak finansal başarılarının yanı sıra, kurum kültürüne de önem verdiğini kanıtladı. Bu başarı, IC Holding ve iştiraki olduğu şirketlerin insan kaynakları politikasında çalışanlarına “harika bir iş yeri” sunma vizyonunu destekleyen önemli bir adım oldu.

“KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMELİNDE AÇIK İLETİŞİM, GÜVEN VE YETKİNLİK VAR”

IC Holding bünyesinde, sektördeki başarılarının yanı sıra çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine de büyük önem verdiklerini ifade eden IC Holding CHRO’su Nazire Ulusoy, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı: “’Great Place to Work’ sertifikasının bize kazandırdığı bu ödül, çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü ilişkinin bir sonucu. Açık iletişim ve güven temelli bir kültür yaratma çabalarımız, çalışanlarımızın yeteneklerini ve yenilikçi fikirlerini teşvik eden bir ortam yaratmamıza imkan tanıyor. IC Holding olarak, Great Place to Work Enstitüsü'nün misyonuna uygun biçimde, herkes için harika iş yerleri yaratmaya yönelik kararlı adımlarımızla, sektörde öncü bir çalışma ortamı oluşturmaya devam ediyoruz.”

IC HOLDİNG, ÇALIŞANLARIN ENERJİ VE YARATICILIKLARINI YÜKSELTİYOR

Çalışanlardan alınan geri bildirimlere dayanan “Great Place to Work” sertifikası, şirketlerin kültürünü ve çalışan deneyimlerini iyileştirmeleri için kapsamlı bir rehber sunuyor. Bu sertifikayı alarak çalışanlarına yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi sunduğunu kanıtlayan IC Holding ve Grup Şirketleri, çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkaracakları, yeteneklerini geliştirmeye olanak tanıyan bir iş ortamı yaratarak, çalışan bağlılığını ve kurum kültürünü güçlendirme konusunda da önemli adımlar attı.