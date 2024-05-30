17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye düzenlenen Kıskaç-18 operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarının mesajını verdi.

Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-18 operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda döviz ve Türk Lirası ile dijital materyal ve örgütsel dokümanlara ele konuldu.