İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-1” operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca uzun bir süredir organize suç örgütlerine yönelik çeşitli isimlerle düzenlediği operasyonlarında bu kez ilk kez "Kuyu" operasyonu düzenledi.

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonunda Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyururken, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.