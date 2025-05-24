Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla düzenlenen Şanlıurfa Otizm Çalıştayı, geniş bir katılımla gerçekleşti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Kent Konseyi ve Ulusal Otizm Konfederasyonu ile birlikte ortakla düzenlediği Şanlıurfa Otizm Çalıştayı, Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşti.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Beşikci, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Ulusal Otizm Federasyonu Başkanı Fatma Kilci Kavas, otizmli bireyler ve aileleri ile birlikte çok sayıda akademisyen, uzman ve STK temsilcisi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ulusal Otizm Federasyonu Başkanı Fatma Kilci Kavas, “Umuyoruz ki bu çalıştay, Şanlıurfa’daki otizmli çocuklarımız ve onların aileleri için yeni bir umut, yeni bir başlangıç olacaktır,” ifadelerini kullandı. Kavas, çalıştaydan çıkacak önerilerin hayata geçirilmesiyle otizmli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu, yaptığı konuşmada çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek, elde edilecek sonuçların takip edilmesi ve topluma yansıtılması gerektiğinin altını çizdi. Hartavioğlu, çözüm odaklı yaklaşımların hayata geçirilmesi adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Beşikci ise çalıştayın sahada uygulanabilir fikirlerle önemli sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ise yaptığı açıklamada, çalıştaydan elde edilecek verilerle Şanlıurfa’da otizmli bireyler için kapsamlı projeler hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Aksoy, “İnşallah bu çalıştayın sonucunda bir Otizm Köyü kurulur ve otizmli kardeşlerimiz burada aileleriyle birlikte güzel zaman geçirirler,” dedi.

Konuşmaların ardından, Engelli Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan müzik dinletisi, salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı. Programda, çalıştaya destek veren kişi ve kurum temsilcilerine protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Çalıştay kapsamında otizmle ilgili güncel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel gerçekleştirildi. Ardından katılımcılar, “eğitim”, “sağlık”, “erişilebilirlik ve istihdam”, “yaşam merkezi” gibi tematik masalara ayrılarak grup çalışmalarına katıldılar.

Bu masalarda yapılan değerlendirmeler, Şanlıurfa’daki otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik somut çözüm önerileriyle raporlaştırıldı.

Çalıştay, hazırlanan sonuç raporlarının okunması ve katılımcılara belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.