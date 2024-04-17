İldeniz Baki ilk teklisi Hüsran müzik listelerindeki yükselişini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İldeniz Baki'nın kısa sürede büyük beğeni toplayan, sözü ve müziği kendine ait olan eseri Hüsran müzik listelerindeki yükselişini sürdürüyor.

İLDENİZ BAKİ HAKKINDA Müzikal altyapısını lise yıllarından itibaren almaya başladığı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dersleriyle oluşturmaya başlayan İldeniz Baki bugüne kadar farklı müzik tarzlarındaki birçok stüdyo kaydına enstrüman ve vokal katkısı sunmuştur.

Aranjörlüğünü Sefa Kavalalı'nın üstlendiği Hüsran isimli ilk teklisini tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşmuştur.