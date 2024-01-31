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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildiği iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi.” iddiası doğru olmadığını belirterek, dezenformasyona yönelik açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması gerekmektedir. Bu hüküm Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57’nci maddesi uyarınca Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerin prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.