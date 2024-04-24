Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Çocuk Zirvesi düzenleyecek. Çocuk Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının himayelerinde 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecekANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla gerçekleştireceği zirvede çocuk ve gençlerin yanısıra çok sayıda politikacı, akademisyen ile uzman da yer alacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre zirvede çeşitli oturumlarla geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanacak.

Uzman kişilerin moderatörlüğünde paneller düzenlenecek. Zirvenin çıktıları rapor olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk kez yapılacak olan Çocuk Zirvesi’nin geleneksel bir program niteliği kazanması hedefleniyor.