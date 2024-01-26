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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı"nın son halkası olan "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı" açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattında yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti. Birçok özelliği ile ilklerin, ve enlerin projesi olan Türkiye'nin en hızlı metrosu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası olan Gayrettepe Kağıthane etabındaki çalışmaları tamamladıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla hattın İstanbullu vatandaşların hizmetine 29 Ocak Pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattının 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattının 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kâğıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı dedi.

TAKSİM  İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK

Bakan Uraloğlu tamamlanan proje ile; Gayrettepe  İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim  İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim  Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent  İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik." dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en derin metro istasyonu olacak istasyona kusursuz erişimi sağlamak için yaya simülasyonları çalışıldığını ifade ederek, "32 adet yürüyen merdiven ile 8 adet asansör planlandık. Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbulumuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaşta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR METRO PROJESİNDE 10 ADET TÜNEL DELME MAKİNASI AYNI ANDA KULLANILDI

Bakan Uraloğlu, projenin enlerin ve ilklerin projesi olduğuna dikkati çekerek, "İlk olarak, 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiyede ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinası TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiyenin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve iş birliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık." dedi.