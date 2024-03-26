Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinde adaylar seçmenlerle buluşurken diğer taraftan anketlerde adayların puanlarını ortaya çıkmaya başladı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu Net-Ar’ın 2012 kişiyle yaptığı ankette yüzde 32,1’lik puanı İnegöl’ü 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine kilitledi. İnegöl’de ağırlığı olan Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi’nin seçmen gözündeki bu başarısı diğer 16 ilçe teşkilatını da tetikledi.

İnegöl’ün sevilen ve sayılan siması Hasan Eroğlu’nun yakaladığı bu başarı grafiğinden sonra 31 Mart saat 17.01 itibariyle Belediye Başkan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.