Bursa İnegöl’de geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı, şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bayramın birinci günü İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası girişinde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, katılımcılar hep birlikte dualar ederek Kurban Bayramı’nın manevi iklimini yaşadı. Programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“İHTİYACIMIZ BİR VE BERABER OLABİLMEK. İNEGÖL OLARAK BUNU BAŞARIYORUZ”

Programda bayramların birleştirici gücüne dikkat çekerek selamlama ve bayram tebrik konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kurban Bayramımızı ve Cumamızı tebrik ediyorum. Tüm Müslüman coğrafyada huzur içerisinde bayramlar olsun. Rabbim kötüye ve yanlış yapana, zulmedene fırsat vermesin. Bizler de Müslüman alemi olarak iri ve diri, bir ver beraber olalım. Hac vazifesini yerine getiren vatandaşlarımız var onların da hacları kabul olsun inşallah. Belediyecilik anlamında bayrama özel hazırlıklarımızı yaptık ve ekiplerimiz sahada çalışmalarını yürütüyor. Esnaflarımızla bir aradaydık inşallah bereketli satışlar olmuştur. Bayram öncesi bereketli bir hareketlilik olduğunu gördük. İhtiyacımız olan “bir ve beraber olmak.” Ülkemizin daha güzel bir şekilde hedeflerine ilerleyebilmesi ve Müslüman coğrafyada daha çok söz sahibi olması için bizim bir ve beraber olmayı başarmamız lazım. İnegölümüzde bu birlik ve beraberliğimiz her daim mevcut çok şükür. Bu alanda bile farklı görüşlerden siyasi partilerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz ve renklerimiz var. Fikir ayrılıkları yaşıyor olsak da ülkemizin ve şehirlerimizin menfaatleri doğrultusunda bir ve beraber olmayı başarabiliyoruz. İnegöl’deki siyasi olgunluk için çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok kıymetli. Tekraren Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum, sevdiklerimizle birlikte nice bayramlar diliyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. ” dedi.

“İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’da programdaki konuşmasında, “Bugün hem mübarek Kurban Bayramı’nı idrak ediyoruz hem de Cuma günündeyiz. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Rabbim kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin. Kurban fedakârlık ve paylaşmanın temsil edildiği bir süreç. Bayramlarda ailelerimizle, komşu ve akrabalarımızla bir araya gelerek bütünlüğümüzü pekiştiriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İnegöl; konu vatan ve devletse gerisi teferruat diyerek her zaman bir arada olmayı her daim başarıyor. İnegöl’ün menfaatleri için birlik ve beraberlikte en ufak bir taviz vermeyen yapımız var. Hepimizin farklı fikir ve görüşleri de olsa önce İnegölümüz, sonra Bursamız, sonra da ülkemizi ve evrensel olarak tüm dünyayı iyilik, adalet ve barış içerisinde bir düzen haline getirebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hep söylediği gibi daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu bizler biliyoruz. Geçmişte ecdadımız çok daha adil ve huzurlu bir şekilde yüzlerce yıl dünyayı yöneterek bunu yaşamışlar. Yeniden bu düşüncelere sahip görüşlerle hareket etmek dünya ve coğrafyamız için çok kıymetli. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bayramlara eriştirmeyi nasip etsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun.” dedi.

“DÜNYADA ÇEKİLEN SIKINTILARIN SON BULUNABİLMESİ İÇİN DE RABBİM HEPİMİZE ŞUUR VE BİRLİK NASİP ETSİN”

Son olarak İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise konuşmasında, “Tüm İslam alemimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlara eriştirmeyi nasip etsin. Devletimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden korusun ve Sayın Belediye Başkanımız ile Milletvekilimizin de dediği gibi bugün dünyada çekilen sıkıntıların son bulunabilmesi için de Rabbim hepimize şuur ve birlik nasip etsin. Bu birliğin bayraktarlığı da devletimiz ve milletimize nasip etsin inşallah. Kurban kelime anlamıyla da inanmak, teslim olmak ve Allah’a yakın olmaktır. Rabbimize ulaşacak olan bizim takvamız, teslimiyetimiz ve inancımızdır. Buradan hareketle de toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışmayı inşallah bu bayram bir kez daha vesile kılsın. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu vesileyle de bayramımızın huzur ve güven içerisinde kutlanması için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim tekrarını nasip etsin.” dedi.

GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELLER, ÖZEL BİREYLER VE HUZUR EVİNDEKİ BÜYÜKLER ZİYARET EDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası protokol üyeleri İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı. Ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Komutanlığı’ndaki personel ve Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Huzurevi’ni ziyaret ederek özel bireyler ve büyüklerle bayramlaşıldı.