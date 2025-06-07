Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti’nin geleneksel bayramlaşma programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cuma namazının ardından Yeni Mahalle Camii’nde düzenlenen buluşmada; AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı ve belediye meclis üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Program kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tekin, bayramın manevi atmosferini hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Namaz sonrası cami avlusunda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken, birlik ve beraberlik mesajları ön plandaydı.

Başkan Zekiye Tekin, programın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Cuma namazını müteakip Yeni Mahalle Camii’nde geleneksel bayramlaşma programına katıldık. Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir de bizlerle birlikteydi. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşadığımız bu güzel buluşmanın ardından esnaflarımızı ziyaret ederek hemşehrilerimizle bayramlaştık. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum.”

Programın devamında mahalle esnafı ziyaret edilerek bayram tebriği sürdürüldü.