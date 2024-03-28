İnegöl Belediyesi, Kütüphaneler Haftasında Nöbetçi Kitaphanelerin enlerini belirledi. Yıl boyunca en çok kitap okuyan 3 öğrenci ile en iyi kullanıcı kategorisinde merkezleri en düzenli ve uygun şekilde kullanan 4 öğrenciye 500’er TL hediye çeki verildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftasında Nöbetçi Kitaphanelerin enlerini belirledi. Ülkemizde 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan Kütüphaneler Haftası kapsamında hem Kütüphaneler Haftasına dikkat çekmek hem de öğrencilere motivasyon olması amacıyla yapılan ödül töreninde, 7 öğrenciye 500’er TL’lik hediye çeki takdim edildi.

KİTAPHANELERİN ÜYE SAYISI 19 BİN 321’E ULAŞTI

Nöbetçi Kitaphaneler ödül töreni, Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanede gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar’ın katıldığı törende; Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane, Konak Nöbetçi Kitaphane, Huzur Mahallesi Nöbetçi Kitaphane ve Kanal İnegöl Nöbetçi Kitaphanede toplam 19 bin 321 üye öğrenci bulunduğu ifade edildi.

7 ÖĞRENCİYE 500’ER TL HEDİYE ÇEKİ VERİLDİ

Düzenlenen mini törende en çok kitap okuyan 3 öğrenci; Özlem Aydınlar, Bedirhan Ceyhan ve Muhammet Fatih Ergin olarak açıklandı. En iyi kullanıcı kategorisinde ise merkezleri en düzenli ve uygun şekilde kullanan; Zehra Şentürk, Nisanur Polat, Dilan Erdoğan ve Yahya Kemal Aykaç oldu. 7 öğrenciye 500’er TL hediye çeki takdim edildi.