İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla yeni kapalı pazaryerleri kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl’ün geleceğinin planlandığı ve Türkiye Yüzyılının şehirlerinin inşa edileceği 2024-2029 dönemine ilişkin proje çalışmalarını sürdürüyor. Her gün farklı kesimlere yönelik müjdelerle 5 yıllık dönemin yol haritasını paylaşan Başkan Taban, modern kent İnegöl’ün yeni kapalı pazaryerlerine kavuşacağını açıkladı.

7’DEN 77’YE HERKESİ KAPSAYAN PROJELER

İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154. Yılına özel 154 proje ile yeni döneme hazırlanan Başkan Taban, 10 ayrı kategoride; Şehirleşme ve kent estetiğinden ulaşıma, alt yapından afet yönetimine, çevre ve iklim projelerinden eğitim ve spora, akıllı dijital kent uygulamalarından yerel ve kırsal kalkınma projelerine, sosyal sorumluluk projelerinden kültür, sanat ve turizme 7’den 77’ye herkesi kapsayacak bir beyanname ile vatandaşların karşısına çıktı. Her gün farklı bir müjdeyle ilçe halkını buluşturan Taban, yeni dönemde İnegöl’e yeni kapalı pazaryerleri kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

“İHTİYAÇ ÖNCELİĞİ DOĞRULTUSUNDA YENİ KAPALI PAZARYERLERİNİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yerel ve Kırsal Kalkınma kategorisinde yer alan yeni kapalı pazaryerlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. Bu büyümeyle birlikte her alanda ihtiyaçlarımızın arttığını da görüyoruz. Bu doğrultuda yeni dönemin yol haritasını belirledik. Bu ihtiyaçlardan biri de pazaryerleri. Vatandaşlarımızın Pazar alışverişlerini konforlu bir şekilde yapabilmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde şehrimizin ihtiyaç önceliği doğrultusunda yeni kapalı pazaryerlerini kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.