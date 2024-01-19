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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-31” operasyonuyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta "Kafes-31" operasyonlarını düzenlendi.

Kafes-31 Operasyonuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve acil yakalama mesajı ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor. Operasyonda yakalanan şahısların, organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah ticareti, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1748241160227725696

Yılbaşından bu yana Kafes Operasyonları ile kırmızı bültenle aranan 114 kişinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek,devletin nefesinin terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edeceğini kaydetti.