İpsala’da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı 1085 tarihi eser ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İpsala ilçesinde düzenlediği operasyonda 900 sikke, 60 taş obje, 110 metal obje, 15 yüzük ve 1 arama dedektörü olmak üzere toplam 1085 tarihi eser ele geçirdi.

Operasyon, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bir şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada gerçekleşti. Aramada tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Ele geçirilen eserlerin ilk incelemeleri Edirne Müzesi uzmanlarınca yapıldı. Eserlerin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlendi.