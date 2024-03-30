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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen Adıyaman Valisi Osman Varol yangının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Yatakhane ve mutfak bölümünden çıktığı tahmin edilen yangının sebebi henüz belirlenemezken yangına Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez Karadağ ormanlık alanı civarında, İndere mevkiinde depremin ardından başlatılan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın yangın çıktı.

Adıyaman İndere mevkiinde bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

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