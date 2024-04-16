Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, dünya gündemine oturan sıcak gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, bölgemizde yaşanan sıcak gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu’daki son gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çeken Tekin; “7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu olayların başlangıcı değil sonucudur. Bugün karşı karşıya kaldığımız çatışmaların baş sorumlusu işgal rejimi İsrail’dir. İsrail, Gazze’de uyguladığı soykırımı gözlerden uzaklaştırmak için İran’ı hedef almış, İran’ın Şam konsolosluğuna saldırmış, İranlı general ve sivil yetkilileri katletmiştir. İsrail, ateşi bölgeye yaymayı hedeflemektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırıya karşı İran’ın meşru müdafaa hakkı vardır. İran tarafından geçen gün verilen ve oldukça makul olan karşılık bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bebekleri, çocukları, hamile kadınları dahi alçakça katleden, ambulansları, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri dahi hedef alan, bu kapsamda yaklaşık 17.000 çocuğu ve 35.000 kişiyi katleden İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeyen ABD ve Batılı devletler, dünden beri peş peşe İran’a karşı açıklamalar yapmaktadırlar. Bu samimiyetsiz ve ikiyüzlü tavır asla kabul edilemez. Şimdi herkesin asıl odaklanması gereken yer Gazze’dir, işgal altındaki Filistin topraklarıdır. Artık herkes Gazze’deki soykırımın engellenmesi için üzerine düşeni yapmalıdır.Son olarak ifade etmek istiyorum ki; ülkemiz topraklarından kime ait olursa olsun, hiçbir askeri tesisin İsrail tarafından kullanılmasına izin verilmemeli ve hava sahamızın kullanılmasına müsaade edilmemelidir.” dedi.