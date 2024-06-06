Beylikdüzü Belediyesi, son düzlükte de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarını yalnız bırakmadı. Belediyenin hazırlık kurslarından eğitim alan gençler, YKS Gençlik Kampı’yla sınav arifesinde moral depoladılar.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için motivasyon kampı düzenledi. Adaylara psikolojik destek sağlamak amacıyla, uzman psikolog ve rehberlik hocası eşliğinde gerçekleşen kampta, gençlere sınav kaygısıyla baş etmenin yolları anlatıldı ve geleceğin meslekleri hakkında açıklamalar yapıldı.

Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı’nda ağırlanan öğrenciler, belediyeye ait servislerle getirildikleri alanda sınavın stresinden uzaklaştılar. Marmara Denizi sahilindeki ormanın içinde hem eğlenen, hem de dinlenen gençler; müzik, çeşitli ikramlar ve aktivitelerle keyifli bir gün geçirdiler.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER

Eğitim danışmanı Göksel Gökçe’den YKS’yi (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kolaylaştıran stratejileri ve sınavın püf noktalarını dinleyen gençler, hedefledikleri bölümler hakkında tavsiyeler aldılar. Adaylara dikkat çekici tavsiyeler ve taktikler veren Gökçe, “Klişelere aldırmayın, son güne kadar ders çalışabilirsiniz. Sıkılırsanız bir testi bitirmeden diğerine geçebilirsiniz. Her gün bir problemler testi çözün, faydasını göreceksiniz” dedi. Uzman psikolog Aslı Karanis Kara’yla ise gevşeme egzersizine katılan gençler, sınav konsantrasyonlarını artırabilecekleri kolektif bir etkinlikte, uzman eşliğinde kaygılarını azaltmaya çalıştılar.