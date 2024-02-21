İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8-9 Haziran 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için birçok çalışmaya imza attıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, YKS sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

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"Kütüphanelerimizle, sınavlara hazırlık kurslarımızla, rehberlik hizmetlerimizle bugüne kadar öğrencilerimizin yanında olduk" diyen Başkan Çalık, "Onların geleceği için ne yapsak azdır” dedi.