İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, "Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı ikinci açıklamanın ardından Saraçhane’yi hınca hınç dolduran 10 binlerce yurttaşla buluştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte seçim otobüsünün üzerinden coşkulu kalabalığı selamlayan İmamoğlu’na eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, oğulları Selim ve Semih ile kızları Beren İmamoğlu da eşlik etti. Vatandaşların isteği üzerine ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“16 MİLYON İSTANBULLU KAZANDI; KUTLU OLSUN”

“Benim büyük ailem, bu akşam buraya çok değerli İl Başkanım Özgür Çelik'le, bir de sevgili ailemle çıktım eşim ve çocuklarımla. Bir de benim kocaman bir İstanbullu ailem var. Sizleri tanıştırmaya, sizlerle kucaklaşmaya geldim. Merhaba İstanbul; 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı; kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok... İstanbul'a, bütün insanlarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin en ön saflarındaki mini minnacık çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin pırlanta gibi, ülkeye birlikte umutla koşacağımız gençlerine hayırlı olsun. Bu şehrin kadınlarına, bu şehrin annelerine, bu şehrin beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun. Bu şehre değer katan 16 milyon insanına, bu şehrin çeşitliliğine, bu şehrin bütün insanlarına, bu şehrin inançlarına, bu şehrin kadim kültürüne, bu şehrin kadim dillerine, bu şehrin kadim her duygusuna hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, bu şehrin, milletin her ferdine, her inancına; Alevi’sine Caferi'sine, Şafi'sine, bütün mezheplerine… Bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkez'leri bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehrin inançlarına; Hristiyan'ına, Musevi'sine, Ermeni'sine, Süryani'sine hayırlı olsun.”

“MİLLETİN PARASI, ARTIK MİLLETİN OLDU”

“Mübarek Ramazan ayındayız. Bizim inancımızda, bizim geçmişimizde, bizim ta Osmanlı’dan Cumhuriyete insan ayırt etmek yok. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Bu seçimle birlikte, bu şehri baskısı altına alan, 2019’dan bu yana birçok kötülüğü kenara ittik. İsrafı kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Şehrin bütçesine bereket geldi, bereket. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası, artık milletin oldu. Bu şehir, aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu başarıya, hep birlikte, 5 yıl önce başlayan o güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte iyiliğin, güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik.”

ÖZGÜR ÖZEL VE ÖZGÜR ÇELİK’E ÖZEL TEŞEKKÜR

“Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak, İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Onun nezdinde, partinin bütün üst yönetimine ve temsilcilerine, milletvekillerine, Merkez Yürütme Kurulu’na, Parti Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'da muazzam bir organizasyonla, bugün tek bir oyumuza bile zeval gelmemesi adına organize çalışan, güçlü parti örgütümüzü koordine eden İl Başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanımın nezdinde, partimizin yöneticilerine, ilçe başkanlarına, adaylarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İstanbul'un on binlerce gönüllülerine teşekkür ediyorum. Ve emektar, cefakar İstanbul Gönülleri’nin yanı sıra, bu başarıda emek harcayan ve en önde koşan, aynı zamanda güçlü bir İstanbul ittifakı var. İstanbul ittifakı, toplumun içselleştirdiği bu seçimde halkın ittifakı olduğunu ve bu ittifakı sandıkta kuran, burada onu paylaşan 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Yürekten şükranlarımı sunuyorum.”

“KANAL BİTTİ, İSTANBUL YAŞAYACAK”

“İstanbul'un bu akşam verdiği tarihi mesajı, nasıl ki bize vermişse, hükümet yetkililerine de verdi. Verdiği talimat şu: İstanbul'a hizmet edene kardeşim, seçilen seçilene saygı gösterecek. Doğru mu? Seçilen, seçilene zulüm yapamaz, dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz. Doğru mu? Ne dediniz? Kanal yok, İstanbul var. Kanal bitti, İstanbul yaşayacak. Ve seçilmiş yöneticileri yok saymak değil, onlarla çalışmak var demiştir. Onlarla istişare var demiştir. Kontrolsüz denetim gücü yok; mertçe, adilce mücadele var demiştir. Belediyeye ait kurumların yapısını değiştirerek, çözümleri engelleme yok UKOME gibi. İstanbullunun her sorununa ortak çalışma, ortak masa var demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi?

‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin? Siz her mesajı verdiniz, bakacağız, alacaklar mı, Almayacaklar mı? Umarım alırlar.”