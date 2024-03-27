İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Şükrü Aydemir, çakarlı lüks araç konvoyuyla gündem oldu. Pendik Kaymakamlığı konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Asla taviz yok" mesajı verdi.İSTANBUL (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kalmışken, muhtarlıktan büyükşehir belediye başkanlığına kadar aday olan isimler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Pendik'te bir mahallede muhtar adayı olan Şükrü Aydemir de çakarlı lüks araçlarıyla konvoya çıktı.

İstanbul'un Pendik ilçesinden Muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, Mercedes, Range Rover gibi lüks çakarlı araçlar eşliğinde seçim çalışmalarını sürdürmesi sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/1HUihaR6nn — Anlık (@anlikhaberin) March 27, 2024

Söz konusu görüntüler sosyal medyaya düşünce Pendik Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

Emniyet birimlerinin konuyla ilgili yaptıığı uygulamada görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatın sonradan usülsüz olarak eklendiği tespit edildiği belirtilerek, araçlardaki tertibatın sökülerek sahiplerine de idari para cezası uygulandığı ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Pendik Kaymakamlığı'nın açıklamasını alıntılayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz" mesajı verdi.