İstanbul Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atan 7 şüpheli yakalandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, haberi "Gereği yapıldı" başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu. 

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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atan 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlenen toplamda 7 şüşhelinin yakalandığı duyuruldu.