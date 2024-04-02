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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, “Yaralılarımızın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız burada. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de, işyerinde çıkan yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlerden dolayı duyduğunu üzüntüyü belirtirken, "6'sı ağır 15 yaralımız var. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine anında ulaşarak müdahale etti.

İstanbul Gayrettepe'de 13 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, 8 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 15 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta yer alan 13 katlı binanın işyeri olarak kullanılan giriş katından çıkan yangın 8 kişi hayatını kaybetti.

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