İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi, İstanbul Darülaceze sakinleri ve Engelliler Şube Müdürlüğü müzik grubu ile sanatçı Ali Altay ve Orkestrası seslendirdikleri birbirinden güzel “Yeşilçam” şarkılarıyla İstanbullu müzikseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü ortaklığında, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde “Yeşilçam Şarkıları” konseri düzenlendi.

Türk sinemasının en çok sevilen eserlerinin seslendirildiği, İstanbullu müzikseverlerin zamanda yolculuğa çıkarak nostalji dolu saatler yaşadığı konserde, sanatçı Ali Altay ve Orkestrası, İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü sakinleri, Engelliler Şube Müdürlüğü müzisyenleri, Silivri Ahenk Sahne Sanatları Topluluğu ve Büyükçekmece Belediyesi’nden sanatçı Samet Kölemen sahne aldı. Folklor Kurumu da sahne performansına destek sağladı.

ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKTILAR

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği büyük konserde, Türk toplumunun çok beğendiği ve defalarca severek izlediği filmlerden seçilen şarkılarla birlikte filmlerden kesitlerin gösterildi, folklorik öğeler ve danslarla içerik zenginleştirilerek sahnelendi. Bülbül Yuvası, Azize, Çöpçüler Kralı, Fosforlu Cevriye, Hasretinle Yandı Gönlüm, Hababam Sınıfı, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Türk sinemasının en çok sevilen şarkıları sanatçı Ali Altay ve Orkestrası, İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü sakinleri ile Engelliler Şube Müdürlüğü müzisyenleri tarafından seslendirilen eserlerle İstanbullular zamanda yolculuğa çıkarak, duygu dolu anlar yaşadılar.

Konser sonunda konuşma yapan Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, “Bizlere, muhteşem bir ahenk ve doyumsuz bir sunumla, sahne performanslarıyla; sanatı ruhumuza işleyen birbirinden değerli sanatçılarımız ile sanatın ölümsüzlüğünü tattıran koca çınarlarımız ve engelleri sanatla aşan özel gereksinimli bireylerimiz muhteşem bir sahne şovu izlettiler” dedi.

Eryiğit konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün burada bu programın icra edilmesinde ki en önemli paylardan birisi de yine aynı anlayışla hizmetlerini sunan hiç şüphesiz Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan özel gereksinimli bireyler. Kendilerine fırsat eşitliği sunulduğunda değerli müzik eğitmenleriyle birlikte engelleri nasıl aştıklarını bize bu gecede bir kez daha göstermiş oldular. Özel gereksinimli bireylerimizin donanımlarını geliştirebilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Şube Müdürlüğümüz çatısı altında çok çeşitli hizmetler veriliyor. Verilen bu hizmetlerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamlarını ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırarak, bağımsızlaşmalarına ve bireysel kapasitelerini geliştirebilmelerine destek olarak, fırsatlardan eşit yararlanmalarını sağlıyoruz.”